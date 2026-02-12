"อนุทิน" เชื่อหลังจัดตั้ง รบ.ใหม่ สำเร็จ จะเป็นรัฐเข้มแข็ง ไม่ถูกมองมีปัญหา-เป็นคนป่วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ภาคเอกชนระบุว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และมองเราเป็นคนป่วย ว่า จากนี้ไปน่าจะดีขึ้น เพราะคนเชื่อมั่นว่า หลังการเลือกตั้งแล้ว รัฐบาลจะไม่มีใครมากดดัน ชี้นำ หากตั้งรัฐบาลได้จะเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง และมีความมุ่งมั่นในการที่จะใช้บุคลากรมืออาชีพเข้ามาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะมีขึ้นในรัฐบาลใหม่ ภาคเอกชนอยากได้มืออาชีพ นอกเหนือจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องพิจารณา ส่วนจะชวนภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาอีกหรือไม่นั้น ย้ำว่า เป็นหน้าที่ที่จะพิจารณา
