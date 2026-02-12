‘สมชัย’ชี้กรณีความผิดปกติเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.แพร่ ถามตัวเลข 94% ในแอปจะเป็น 100% กี่โมง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
“กรณี จำนวนผู้มาใช้สิทธิที่แพร่ เขต 3 มีตัวเลขที่ผิดปกติ
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดแพร่ กลายเป็นจุดสปอตไลท์ของประเทศ เนื่องจากใน App Smart Vote ของ กกต. แสดงตัวเลข 3 ตัว คือ ผู้มาใช้สิทธิ สส.เขต (บัตรเขียว) 82,810 คน บัญชีรายชื่อ (บัตรชมพู) 71,774 คน ประชามติ (บัตรเหลือง) 71,748 คน
ความต่างระหว่าง บัตรเขียว กับ บัตรชมพู ถึง 11,036 ใบ สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ (ภาพที่ 1 : ที่มา จาก app. Smart Vote)
แต่เมื่อดู ในเพจ สนง. กกต.จว.แพร่ มีการเผยแพร่สรุปผลการเลือกตั้ง เขต 3 มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิที่รวมบัตรล่วงหน้า ของสส.เขต (บัตรเขียว) มี 84,246 คน สส.บัญชีรายชื่อ (บัตรชมพู) มี 84,245 คน ประชามติ (บัตรเหลือง) 76,598 คน (ภาพที่ 2) เป็นคนละเรื่อง เป็นหนังคนละม้วนกับ App. กกต.
สิ่งที่เป็นได้ คือ 1) App. กกต. ไม่มีการ update ตัวเลขให้ครบ 100% ติดที่ 94% มา 4 วันแล้ว และเป็นรายงานไม่เป็นทางการ จึงไม่มีการตรวจสอบตัวเลขให้แน่ หรือ 2) อาจมีการตกแต่งตัวเลขในระดับเขตให้ตรง ไม่มีบัตรเขย่ง
การพิสูจน์ที่ดีที่สุด คือ กกต. จว.แพร่ ต้องนำเอกสาร รายงานผลการนับคะแนน หรือ เอกสาร สส. 5/18 ของทุกหน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 3 เผยแพร่ผ่าน web site หรือ เพจของ สนง. ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า เมื่อรวมแล้วเป็นตัวเลขจริงตามที่สรุป
เรื่องนี้ หากตอนจบ กกต. จว.ไม่ผิด แต่ App. ส่วนกลางมีปัญหาเฮงซวยเอง หากทำไม่เป็น ทำไม่ดี วันหลังก็อย่าทำเลยครับ มันป่วนทั้งประเทศ
คำถามสุดท้าย ตัวเลข 94% ใน App. จะเป็น 100% กี่โมง”