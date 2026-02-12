กทม.ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ทุกเขตเปิดบริการตามปกติ

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า กทม.ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 69 ทุกเขตเปิดบริการตามปกติ พร้อมกิจกรรมพิเศษหลายพื้นที่
เปิดจดทะเบียน “นอกสำนักทะเบียน” 7 เขต
· ดุสิต – ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ หรืออาคารสายสุทธานภดล วังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
DESTINY OF LOVE พรหมลิขิตแห่งรัก (08.00–16.00 น.)
· ดินแดง – ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
รักนิรันดร์ผูกพัน ณ ดินแดง (11.00–16.00 น.)
· สัมพันธวงศ์ – โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น กรุงเทพฯ
สัมพันธ์ รักมั่น ยืนยง @ สัมพันธวงศ์แห่งรัก (08.00–16.00 น.)
· ป้อมปราบศัตรูพ่าย – โรงแรมปรินซ์พาเลซ
รักล้นใจ บันทึกไว้ที่ป้อมปราบ (08.00–16.00 น.)
· บางรัก – อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม
รัก ณ บางรัก Rak (Love) @ Bangrak (08.00–16.00 น.)
พร้อมทะเบียนสมรสทองคำ 12 คู่ และของที่ระลึกทุกคู่
· ปทุมวัน – ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5
Everlasting Love รักษ์นิรันดร์ @ ปทุมวัน (10.00–16.00 น.)
· บางแค – เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
Bangkhae RUNDI "LOVE MARATHON 2026" (08.00–16.00 น.)
พร้อมกิจกรรมเดิน–วิ่ง 3 กิโลเมตร สำหรับคู่รัก
เปิดจดทะเบียน “ทั้งในและนอกสำนักทะเบียน” 3 เขต
· จตุจักร – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
จตุจักรรักลอยฟ้า Love in the Sky (07.00–16.00 น.)
ไฮไลต์จดทะเบียนบนขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย
· บางกอกใหญ่ – วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รุ่งอรุณรัก ณ บางกอกใหญ่ (07.00–12.00 น.)
พิธีจดทะเบียนสมรสพร้อมรับพรจากพระสงฆ์
· ทวีวัฒนา – บ้านสวนดาว
รักทวี ทวีรัก @ ทวีวัฒนา (10.00–16.00 น.)
พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง และของที่ระลึกพิเศษ
เปิดจดทะเบียน “ในสำนักทะเบียน” 40 เขต โปรดเตรียมหลักฐานและเอกสารมาให้พร้อม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย (กรณีอายุ 18 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีบิดามารดามาให้ความยินยอมด้วย) หลักฐานการหย่า (หากเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน) พยานบุคคลอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 2 ท่านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน