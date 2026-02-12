xs
พสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ "พระพันปีหลวง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง