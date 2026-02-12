xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 7 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.08 น. ครั้งที่ 7 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,813.48 บาท