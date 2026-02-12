xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 18.68 จุด มูลค่าซื้อขาย 40,982.21 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้า ที่ระดับ 1,430.38 จุด ปรับขึ้น 18.68 จุด หรือ +1.32% มูลค่าซื้อขาย 40,982.21 ล้านบาท