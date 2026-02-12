รฟท.อนุมัติจ้างก่อสร้างรถไฟสายสีแดง 2 เส้นทาง

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ได้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) โดยมีมติอนุมัติสั่งจ้างกิจการร่วมค้า ยูที (UT Joint Venture) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ วงเงินค่าจ้างรวม 14,720 ล้านบาท รวมถึงโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีมติอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ วงเงินค่าจ้างรวม 6,057 ล้านบาท
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ระยะทาง 20.50 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน 13.83 กม. ทางยกระดับ 6.67 กม. มีสถานีจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย สถานีศิริราช บางขุนนนท์ ตลาดน้ำตลิ่งชัน สะพานพระราม 6 บางกรวย-กฟผ. บ้านฉิมพลี กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ และ ศาลายา พื้นที่ก่อสร้างด้านซ้ายทางรถไฟ ใช้ที่ดินรถไฟเป็นหลัก ไม่มีเวนคืนที่ดิน
.
ส่วนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน มีสถานี จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีคลองหนึ่ง ม.กรุงเทพ เชียงราก และ มธ.ศูนย์รังสิต พื้นที่ก่อสร้างด้านขวาทางรถไฟ ใช้ที่ดินรถไฟเป็นหลัก และมีพื้นที่เวนคืนบางส่วนประมาณ 14 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีและถนนเข้าออกบริเวณสถานี