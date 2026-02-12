xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.36 น. ครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,813.48 บาท