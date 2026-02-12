ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนาน บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต 15 ก.พ. เวลา 22:00 – 04:30 น.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนาน บนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งสะพานลอย สถานีดินแดง (OR11) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันคืนที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22:00 น.– 04:30 น. (คืนวันเสาร์ถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์)
มีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ให้เข้าใช้ถนนมิตรไมตรีและออกถนนมิตรไมตรีซอย 2 แทน ส่วนผู้ที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครจากถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนาน และถนนมิตรไมตรี ให้หยุดรอสัญญาณไฟจากเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย