MEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น จนท.หลอกเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า แนะ 3 วิธีกลโกง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อหลอกเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า หรือล่อลวงให้ชำระเงินผ่านลิงก์ปลอม โดย MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่รับเงินสดหรือทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ในช่วงที่ผ่านมา MEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้วิธีการแอบอ้างในหลายรูปแบบเพื่อหลอกลวงประชาชน โดยมีพฤติการณ์หลักดังนี้
1.แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ มิจฉาชีพจะโทรศัพท์หาเหยื่อโดยตรง อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามียอดค้างชำระ แจ้งเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้ามีปัญหา หรืออ้างว่าจะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือจูงใจด้วยผลประโยชน์
2.ชักชวนให้แอดไลน์ เมื่อเหยื่อเริ่มหลงเชื่อ มิจฉาชีพจะส่งไอดีไลน์หรือคิวอาร์โค้ดให้เพิ่มเพื่อน โดยใช้ชื่อบัญชีและรูปโปรไฟล์ที่ดูเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อความหลอกลวงและแนบลิงก์อันตราย
3.โน้มน้าวให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน มิจฉาชีพจะส่งลิงก์เพื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม อ้างว่าเป็นแอปฯ ตรวจสอบค่าไฟหรือรับสิทธิพิเศษ
MEA ขอเน้นย้ำว่า หน่วยงานไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านการแชทไลน์หรือลิงก์ภายนอก หากประชาชนต้องการตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าหรือใช้บริการต่างๆ สามารถทำได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store) และเว็บไซต์ www.mea.or.th
ทั้งนี้ หากประชาชนพบความผิดปกติ หรือสงสัยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของการไฟฟ้านครหลวง