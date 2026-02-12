xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.28 น. ครั้งที่ 4 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,722.52 บาท