xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.โพสต์เสียใจต่อเหตุรุนแรง ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ และการจากไป"ผอ.ศศิพัชร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ. สงขลา และการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร

ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้สูญเสีย ตลอดจนผู้ประสบเหตุทุกท่าน

12 กุมภาพันธ์ 2569