เปิดตลาดราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก 75,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.04 น. ครั้งที่ 1 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออก 74,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,813.48 บาท