ผอ.ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตแล้ว หลังถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บสาหัส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจ ศธ.360 องศา โพสต์ระบุว่า ศธ. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการจากไปของ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร