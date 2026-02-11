"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งก่อนปฎิบัติหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
1.นายสีสะหวาด อินพะจัน (Mr. Sisavath Inphachanh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย นายสีสะหวาด อินพะจัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสหรัฐอเมริกา มาก่อน
2.นางลุยซา ราแกร์ (Ms. Luisa Ragher) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นางลุยซา ราแกร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองแอฟริกาใต้และมหาสมุทรอินเดีย
กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป มาก่อน
3.นางสาวซิลเวีย ซอโลกี (Ms. Szilvia Szalóki) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย นางสาวซิลเวีย ซอโลกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี มาก่อน
4.นายราดาเมส เฮซุส โกเมซ อาเซาเฮ (Mr. Radamés Jesús Gómez Azuaje) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลาประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลาประจำประเทศไทย นายราดาเมส เฮซุส โกเมซ อาเซาเฮ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลาประจำมาเลเซีย ด้วย
5.นางมักดาลีนี นิโคลาอู (Mrs. Magdalini Nicolaou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประจำประเทศไทย นางมักดาลีนี นิโคลาอู เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน
6.นายชอน โคตาโระ โอนีลล์ (Mr. Sean Kotaro O’Neill) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายชอน โคตาโระ โอนีลล์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มาก่อน
7.พลเอก การ์บา เซนี (General Garba Seyni) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ประจำประเทศไทย พลเอก การ์บา เซนี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไนเจอร์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย