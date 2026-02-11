ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ยื่นหยังสือร้อง กกต.หลัง พบพิรุธ จ.ฉะเชิงเทรา เขต 3 จ่ายเงินซื้อเสียง

นายสุรชัย ชินชัย ทนายความ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทราเขต 3 พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหยังสือถึง กกต. นำคำร้องของนายสุชาติ ตันเจริญ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ยื่นต่อ กกต.7 ราย เนื่องจากพบการกระทำผิดในที่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พบการกระทำผิดในลักษณะฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 73(1) โดยมีการจูงใจให้จ่ายเงิน เลือกผู้สมัครหมายเลข 4 ซึ่งเรามีประจักษ์พยานที่พบเห็นการกระทำดังกล่าว มีวิดีโอในการจ่ายเงินด้วยธนบัตร 1,000 บาท และเมื่อพบการกระทำความผิดนั้นก็ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญา โดยได้ร้องคัดค้านการเลือตั้งดังกล่างตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาในเขตเลือกตั้งดังกล่าวเพราะเป็นไปด้วยความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อ กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะเดียวกันก็ได้มาร้องต่อส่วนกลางด้วย ซึ่งในวันที่ 9 ก.พ. ได้ทำหนังสื่อคัดค้านต่อเลขาฯกกต.
ซึ่งวันนี้ได้พานายศักดิ์ชาย มายื่นหนังสือต่อกกต.และคณะกรรมการมายื่นเรื่อง โดย นายสุชาติ ได้มอบหมายตนในฐานะตัวแทนสำนักงานทนายความมายื่นเรื่องต่อประธาน กกต. ซึ่งเป็นหนังสือเร่งรัด และขอให้เร่งรัดการสอบสวน และกำชับการสอบสวนในทั้ง 2 สำนวน นอกจากนี้ตนมองว่า ในการขัดขืนมาตรา 73 วรรค 1 และ 2 ที่บอกว่าเป็นความผิดมูลฐาน ของกฎหมายฟอกเงิน จึงขอให้กกต.ส่งพฤติกรรมการกระทำนี้ ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกงิน (ป.ป.ง.) เพื่อดำเนินเอาผิดต่อไป