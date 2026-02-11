กกต.แจงภาพดราม่าไฟดับ แต่พัดลมติดที่หน่วยเลือกตั้งชลบุรี ชี้ไม่เป็นความจริงแต่เกิดใน จ.นนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงหน่วยเลือกตั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ขณะนับคะแนน มีการดับไฟหรือไฟดับในสถานที่นับคะแนน แต่มีภาพถ่ายวิดีโอจับได้ว่าพัดลมที่ใช้ในสถานที่นับคะแนน ยังมีการทำงานปกติ ไม่เป็นความจริง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีว่า ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลแพร่หลายในสือออนไลน์และรายการโทรทัศน์หลายแห่ง ว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน่วยเลือกตั้งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ขณะนับคะแนน มีการดับไฟหรือไฟดับในสถานที่นับคะแนน แต่มีภาพถ่ายวิดีโอจับได้ว่า พัดลมที่ใช้ ในสถานที่นับคะแนน ยังมีการทำงานปกติ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการกระทำที่ไม่โปร่งใส และต่อมามีการนำเสนอข่าวว่าผู้ถ่ายวิดีโอให้การยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้ง หน่วยหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนนทบุรี
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 18 เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตเทศบาลเมืองไทรน้อย บริเวณปะรำหน้าหมู่บ้านพฤกษา 10 ตำบลไทลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเหตุการณ์ตามภาพข่าวและวิดีโอ เกิดขึ้นจากการถ่ายวิดีโอจากสถานที่จริง แต่ได้รับการยืนยันจากนายณัฐพงษ์ เกศพอง ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่า ไฟส่องสว่างไม่ได้ดับ แต่อย่างใด
โดยในขณะนับคะแนน สถานที่ดังกล่าวมีหลอดไฟส่องสว่างในเต็นท์ มีเพียง 2 ดวง ติดตั้งไว้ใกล้กันตรงจุดกึ่งกลาง ทำให้ไม่สามารถส่งแสงสว่างได้ทั่วถึงทุกจุดที่มีการนับคะแนน แต่มีแสงไฟฟ้าจากหมู่บ้านส่องเข้ามาช่วยให้สามารถมองเห็นและนับคะแนนได้โดยปกติ ทั้งในการนับคะแนนของหน่วยดังกล่าว ก็ดำเนินไปได้ตามปกติโดยไม่มีการทักท้วงและไม่มีเหตุจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด ทั้งไม่พบปัญหาบัตรเขย่งแต่อย่างใด
ความเห็นจากกการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีประเด็นการทุจริตหรือกระทำที่ไม่ชอบของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 18 แต่อย่างใด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแส เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย