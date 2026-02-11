xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 1.26 จุด มูลค่าซื้อขาย 59,975.65 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,411.70 จุด ปรับขึ้น 1.26 จุด หรือ 0.09% มูลค่าซื้อขาย 59,975.65 ล้านบาท