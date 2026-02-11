xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.08 น. ครั้งที่ 11 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,616.40 บาท