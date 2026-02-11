ธอส. ร่วมกับ สปส.ปล่อยสินเชื่อซ่อมแซมบ้านช่วยชาวใต้ วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท/ราย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินหน้าช่วยเหลือ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ผ่านโครงการสินเชื่อซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ คือ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกเพียง 1.59% ต่อปี ปีที่ 6 - 8 เท่ากับ MRR - 2.00% ต่อปี ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR - 0.50% ต่อปี
.
สำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตน วงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท และผู้ที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนที่อยู่เดิมที่ได้รับความเสียหายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันตน วงเงินไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระเงินงวดต่ำสุดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,500 บาท ยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว ที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยผู้ประกันตนต้องขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนเพื่อนำมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0 – 2645 - 9000 และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H Bank Social Media ทุกช่องทาง