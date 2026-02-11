xs
แนวร่วมธรรมศาสตร์ รวมตัวหน้าศูนย์ราชการฯ เรียกร้องขอให้นับคะแนนการเลือกตั้งใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แนวร่วมธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชนรวมตัวกันจัดกิจกรรม บริเวณหน้า อาคาร B ประตู 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อเรียกร้องขอให้นับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ หากยังนิ่งเฉยจ่อยกระดับการชุมนุม