นายกฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ปีมะเมีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ปีมะเมีย ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย