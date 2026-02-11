กรมศิลปากรเตรียมบูรณะปราสาทตาควาย หลังสถานการณ์สู้รบยุติลงโดยสิ้นเชิง

กรมศิลปากรเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของโบราณสถานปราสาทตาควาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและการสู้รบ เบื้องต้นกรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในลักษณะการอนุรักษ์เชิงป้องกัน ได้แก่ การค้ำยันโครงสร้างที่ไม่มั่นคง และการรวบรวมชิ้นส่วนหินสถาปัตยกรรมที่หลุดร่วง เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
ในด้านแผนการบูรณะนั้น ปราสาทตาควายเป็นโบราณสถานที่สามารถดำเนินการบูรณะซ่อมแซมได้ตามหลักวิชาการ โดยจะใช้กระบวนการศึกษาทางโบราณคดีอย่างรอบด้านก่อนการบูรณะจริง ทั้งนี้ แนวทางการบูรณะจะยึดหลักการอนุรักษ์สากล โดยเฉพาะการใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมของโบราณสถานให้มากที่สุด เพื่อคงคุณค่า ความถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบูรณะปราสาทตาควายอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นต่อเมื่อสถานการณ์การสู้รบและข้อพิพาทด้านเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้ยุติลงโดยสิ้นเชิง และพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ