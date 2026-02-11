"ทนายอั๋น" ร้องขอเลือกตั้ง 8 ก.พ.เป็นโมฆะ-จัดเลือกตั้งใหม่ จ่อฟ้อง 7 กกต.

นายภัทรพงศ์ ศุภอักษร หรือ ทนายอั๋น ยื่นหนังสือต่อนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นโมฆะ โดยอ้างว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าการเลือกตั้ง สส. ที่ผ่านมา ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ทนายอั๋นระบุว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุด ทั้งที่คณะ กกต. ใช้งบประมาณจำนวนมาก สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ทางการเมืองในหลายพื้นที่ ทั้ง จ.ชลบุรี และเตรียมเดินทางไป จ.มหาสารคาม แต่ไม่พบว่ากรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง อีกทั้งยังพยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากนายชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขา กกต. แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลของ กกต. ว่าอาจคล้ายกรณีการไม่เปิดหีบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ด้วย
ทนายอั๋นกล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะต้องประกาศให้เป็นโมฆะ และควรมีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์และสีพรรคเป็นสีน้ำเงิน
นอกจากนี้ ทนายอั๋นจะดำเนินคดีกับคณะกรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยระบุว่าตนเดินทางจาก กทม. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ภูมิลำเนา จ.บุรีรัมย์ และเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมลงชื่อสนับสนุนการตรวจสอบการทำงานของ กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทนายอั๋นกล่าวว่า มีหลักฐานบ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสของการเลือกตั้งในหลายรูปแบบ พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลคะแนนของพรรคการเมืองบางพรรค โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ที่มีคะแนนในหลายพื้นที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เช่น ใน จ.บุรีรัมย์ จึงเชื่อว่าอาจมีกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างระบบสแกมเมอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการคำนวณตัวเลขผลคะแนน และตั้งคำถามว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระบบหรือกลไกที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการคำนวณผลคะแนนหรือไม่
ในส่วนกรณีของความผิดปกติจากที่ทนายอั๋นได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบใน จ.บุรีรัมย์ พบข้อสังเกตที่ผิดปกติหลายประเด็น อาทิ การพบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง หรือแบบ ส.ส. 5/11 ซึ่งเป็นกระดานบันทึกคะแนน ถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ในถังขยะ รวมถึงพบกระดานบันทึกคะแนนในลักษณะจำลองที่มีรูปแบบคล้ายกัน มีการลงลายมือชื่อแล้วแต่ยังไม่มีการกรอกคะแนน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลในพื้นที่
ทนายอั๋น กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในคืนนี้จะเผยแพร่คลิปวิดีโอหลักฐาน โดยอ้างว่าเป็นภาพเหตุการณ์หัวคะแนนนำเงินไปแจกให้ประชาชน พร้อมระบุว่ามีผู้สมัคร สส. ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจำนวน 3 คน และตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งมีอันดับรองลงมา โดยไม่ได้มีการระบุชื่อพรรคชัดเจน