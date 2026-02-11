xs
ทองปรับแล้ว 6 ครั้ง [+0] รูปพรรณขายออก 75,200 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 6 ครั้ง โดยราคาทองทรงตัว [+0] ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 74,200 บาท ขายออกบาทละ 74,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 72,722.52 บาท ขายออกบาทละ 75,200 บาท