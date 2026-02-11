ศทช.3 เคลียร์พื้นที่โซนซี ปราสาทตาควาย พบกับระเบิด-วัตถุระเบิด 7 รายการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด สนับสนุนกองพันทหารราบที่ 22 ในพื้นที่ปราสาทตาควาย โดยเข้าดำเนินการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ZONE C โดยสามารถทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นรวม 165 ตารางเมตร พร้อมตรวจพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด รวมทั้งสิ้น 7 รายการ ประกอบด้วย
1. ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 จำนวน 2 ทุ่น
2. ลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มิลลิเมตร จำนวน 3 นัด
3. ลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 82 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด
4. ชนวนระเบิด TYPE-1 จำนวน 1 เรือน
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว และต่อเนื่องของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดที่ตกค้างตามแนวชายแดน เพื่อฟื้นฟูความปลอดภัย เสริมสร้างความมั่นคง และคืนความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา