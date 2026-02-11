"เต้" จี้ กกต. คืนคะแนน "ทางเลือกใหม่" ภายใน 7 วัน ขู่ฟัน 157

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ แถลงตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ หลังพบว่าคะแนนของพรรคทางเลือกใหม่ในระบบรายงานผลของคณะ กกต. ลดลงผิดปกติ พร้อมเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคืนคะแนนให้เป็นไปตามความถูกต้องภายใน 7 วัน ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส. ในเขต 1 จ.บุรีรัมย์ พบผู้สมัครได้รับคะแนนรวม 57,074 คะแนน โดยกระดานแสดงผลด้านขวาเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อหมายเลข 21–57 และด้านซ้ายเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อหมายเลข 1–20 จากการตรวจสอบคะแนนทั้งเขตพบว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้ 2,032 คะแนน พรรคเพื่อไทยได้ 4,980 คะแนน และพรรคเศรษฐกิจได้ 1,607 คะแนน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบรายงานผลของ กกต. ที่แสดงผล 95% ซึ่งคะแนนควรลดลงราว 5% พบว่า พรรคเพื่อไทยเหลือ 4,461 คะแนน และพรรคเศรษฐกิจเหลือ 1,473 คะแนน ขณะที่พรรคทางเลือกใหม่กลับเหลือเพียง 180 คะแนน จากเดิม 2,032 คะแนน ซึ่งลดลงผิดสังเกตถึงประมาณ 10 เท่า
นายมงคลกิตติ์ จึงเรียกร้องให้ กกต. โดยเฉพาะกรรมการ กกต. และ เลขาธิการ กกต. แสดงความรับผิดชอบ พร้อมขอให้ตรวจสอบและคืนคะแนนบัญชีรายชื่อหมายเลข 10 ของพรรคทางเลือกใหม่ในทุกหน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่า หากไม่ดำเนินการ จะระดมผู้สนับสนุนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งออกมายืนยันจำนวนคะแนนที่ลงคะแนนให้พรรค เนื่องจากเชื่อว่าคะแนนที่ปรากฏไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่ควรเหลือเพียง 1–2 คะแนนต่อหน่วย ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตต่อกรณีที่ กกต. ชี้แจงว่าคะแนนยังไม่ครบ 95% ว่า แม้คะแนนของพรรคอื่นจะลดลงตามสัดส่วน แต่คะแนนของพรรคทางเลือกใหม่กลับลดลงผิดปกติอย่างมาก
นายมงคลกิตติ์ ย้ำว่า เรียกร้องให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบและเร่งตรวจสอบเพื่อนำคะแนนของพรรคทางเลือกใหม่กลับคืนให้ถูกต้องภายใน 7 วัน หาก กกต. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาดังกล่าว นายมงคลกิตติ์จะเข้าดำเนินคดีกับกรรมการ กกต. และ เลขาธิการ กกต. ที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดีถึงที่สุด
ทั้งนี้ นายมงคลกิตติ์ ต้องการความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุน และไม่ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยเห็นว่าหากคะแนนบัญชีรายชื่อมีความผิดปกติ อาจส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ซึ่งใช้งบประมาณไปกว่า 6,000 ล้านบาท พร้อมเสนอขอรับบริจาคจากประชาชนคนละ 10 บาท เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเดินทางกลับ นายมงคลกิตติ์ ได้วิดพื้นโชว์สื่อมวลชนจำนวน 50 ครั้ง