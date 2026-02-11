กก.บห.ปชน.เตรียมลาออกยกชุด ดัน "พริษฐ์" นั่ง หน.พรรค

นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน (ปชน.) เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนพรรคประชาชน และการรองรับคดี 44 สส. ว่า ในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายนนี้ จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชน รวมถึงการสัมมนาว่าที่ สส. และผู้สมัคร สส.ทั้ง 500 คน โดยยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งชุด โดยยังอยู่ระหว่างหารือกันว่าจะปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน ยังไม่ได้ตกผลึก เพราะขณะนี้ยังต้องติดตามปัญหาเลือกตั้ง ส่วนตัวพร้อมจะลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบตามที่ประกาศไว้ว่า ถ้าได้ สส.ไม่ถึง 200 คนจะลาออก เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
นายศรายุทธิ์ ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ หากนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และอาจเกิดอุปสรรคในการเป็นผู้นำฝ่ายค้าน แต่พรรคไม่ได้ล็อคว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นของพรรคประชาชน และขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน
ขณะเดียวกัน เลขาธิการพรรคประชาชน เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อมูลคะแนนเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด เพราะมีปัญหาหลายที่จากที่เป็นข่าว ซึ่งข้อมูลแบบ 5/18 อยู่ที่ กกต. อยู่แล้วทำไมถึงเปิดเผยไม่ได้ โดยเฉพาะที่คะแนนที่แตกต่างกันระหว่างแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความโปร่งใส ซึ่งควรทำได้ทำให้เร็วไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย โดยขณะนี้กำลังรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการนับคะแนนของแต่ละเขต อาจมีการยื่น กกต. เพิ่มเติมให้นับคะแนนใหม่
ส่วนกรณีที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายณัฐพงษ์ และเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้น นายศรายุทธิ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันเพิ่งทำงานได้แค่ปีกว่า และจากที่ได้ร่วมงานกันกับนายณัฐพงษ์ ชื่นชมว่ามีทักษะการบริหารที่ดี มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา พร้อมยืนยันว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารพรรคในอนาคต โดยได้ดำเนินการเช่นนี้มาทุกการเลือกตั้ง คาดว่าในการสัมนาของพรรค จะมีแบบแผนในการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า
สำหรับการสรรหาเลขาธิการพรรคคนใหม่ นายศรายุทธิ์ กล่าวว่า ยังมีเวลาอีกนาน โดยส่วนตัวมองว่า คนมาทำงานตรงนี้ต้องมีเวลามานั่งบริหารเต็มที่ จะไม่ใช่ สส. ส่วนจะเป็นอดีต สส.หรือไม่นั้น อยู่ที่การยอมรับจากคนในพรรค ซึ่งต้องรับฟังทุกฝ่าย และขอยังไม่เปิดเผยว่าจะเสนอชื่อใคร เพราะหากต้องตัดสินใจเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันให้จบก่อน ต้องมองในมิติการบริหารงานหลังจากนี้ จึงยังไม่ได้มองว่าใครเหมาะสม