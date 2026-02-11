xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +4.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 35,232.75 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทย ปรับเพิ่มขึ้น 4.60 จุด หรือ +0.33% ที่ระดับ 1,415.04 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,232.75 ล้านบาท