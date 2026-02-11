นายกฯ ร่วมฉลองตรุษจีนที่สถานทูต ย้ำสายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ปีมะเมีย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีนายจาง เจี้ยนเว่ย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบแจกันสีน้ำเงินลายมังกรทองจากเอกอัครราชทูตจีนฯ และมอบช่อดอกไม้สีแดง เพื่อแสดงความยินดีให้แก่เอกอัครราชทูตจีนฯ กลับ จากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงชุดอิงเกอและการเชิดสิงโต
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แต้มตาสิงโต โดยใช้พู่กันแต้มที่ดวงตาของสิงโตที่ใช้เชิด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดดวงตาและเพิ่มพลังชีวิตตามความเชื่อของจีน จากนั้นได้นำซองอั่งเปาใส่ไว้ในปากสิงโต นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ทดลองนั่งโดรนโดยสารไร้คนขับ EHANG EH216-S ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการวัฒนธรรมพื้นบ้านของจีน และร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การโยนห่วง การชงชา การวาดภาพสีน้ำ และ ทดลองเตะเบอล
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินชมกิจกรรมวาดภาพสีน้ำ ศิลปินทั้ง 2 คนจากมณฑลเสฉวนได้มอบภาพวาดม้าให้เป็นที่ระลึก ซึ่งใช้เวลาในการวาดประมาณ 1 เดือน นายกรัฐมนตรีได้บอกกับศิลปินคนดังกล่าวว่า ให้ใส่ชื่อตนเองเป็นภาษาจีนลงไปบนภาพวาดด้วย ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมทดลองเตะบอล ทางผู้จัดกิจกรรมจึงได้มอบเสื้อกีฬาสีแดงให้เป็นรางวัล
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ได้เดินเข้ามายังห้องจัดเลี้ยงภายในอาคารบี พร้อมรับชมการแสดงตีกลองและวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีน ก่อนกล่าวเปิดกิจกรรมเป็นภาษาจีน ว่า "ในนามของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณจีนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับไมตรีจิตและคำเชิญที่ให้ตนได้มีโอกาสมาร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนร่วมกับทุกท่าน จีน-ไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ในนามของรัฐบาลไทย ขออวยพรให้ชาวไทยเชื้อสายจีน และพี่น้องชาวจีนทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีน ปีม้า มีความโชคดีสมปรารถนาทุกประการ พร้อมขอให้มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศยั่งยืนยาวนานและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป"