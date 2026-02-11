xs
เตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออก-บางส่วนนราธิวาส เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศคาดหมายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ประจำวัน โดยระบุว่า พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบางส่วนของจังหวัดนราธิวาส มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนัก สำหรับช่วงเวลาเฝ้าระวัง แบ่งเป็น

• 12 ชั่วโมงข้างหน้า พบโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง บริเวณจังหวัดนราธิวาส
• 24 ชั่วโมงข้างหน้า พบโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันสูง บริเวณจังหวัดนราธิวาส
• 36 ชั่วโมงข้างหน้า พบโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันสูง บริเวณจังหวัดนราธิวาส

ขณะที่การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ไม่พบจังหวัดใดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน