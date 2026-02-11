ตร.จร. ‘เตือนก่อนปรับ’ ถึงมี.ค.นี้ เฉพาะความผิดซึ่งหน้าครั้งแรก ทำผิดซ้ำออกใบสั่งทันที

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการ "เตือนก่อนปรับ" โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนประชาชน ก่อนออกใบสั่งทุกข้อหาที่เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจปรับ ผ่านระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร Police Ticket management หรือ PTM และให้มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างเสริมและเคารพกฎจราจร โดยไม่กระทำผิดกฎหมายจราจร โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2569
สำหรับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ "เตือนก่อนปรับ" เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกไปสั่ง ผ่านระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร PTM "เฉพาะกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่อยู่ปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีที่พบการกระทำผิด" เพื่อให้ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรได้รับทราบการว่ากล่าวตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่ง เฉพาะกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่ "ไม่มีข้อมูลค้างชำระใบสั่ง" หากพบว่าเป็นผู้ที่ค้างชำระใบสั่งจะไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่ง
3. ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งแล้ว หากกระทำผิดกฎหมายจราจรในคราวต่อมา ไม่ว่าจะซ้ำข้อหาเดิมหรือไม่ จะถูกออกใบสั่งตามปกติ "โดยจะมีโอกาสถูกเตือน 1 ครั้ง"
ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดกฎหมายในความผิดฐาน "ขับขี่รถที่มีควันดำเกินมาตรฐาน" จะไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่ง แต่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ เนื่องด้วยเป็นสาเหตุหนึ่งของสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยรวมของประเทศ ประกอบกับขณะนี้เป็นห้วงที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีค่ามลพิษสูงมาก