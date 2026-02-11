xs
ทองปรับแล้ว 3 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 75,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประกาศราคาทองครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 09.47 น. ปรับขึ้น 100 บาท ล่าสุด (11.40 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 74,300 บาท ขายออกบาทละ 74,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 72,813.48 บาท ขายออกบาทละ 75,300 บาท