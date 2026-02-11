"เทพไท" หวั่นไฟลามทุ่ง! เตือน กกต.ล่าช้า อาจคุมสถานการณ์ไม่อยู่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เทพไท - คุยการเมือง" ระบุว่า อย่าให้ซ้ำรอย เลือกตั้งสกปรก พ.ศ. 2500
ผมเห็นข่าวการประท้วง ขอให้ กกต. นับคะแนนใหม่ในหลายเขต ที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการนับคะแนน และมีผลต่อการได้มาซึ่งตำแหน่งสส.ของพรรคการเมืองต่างๆ มีการประท้วงกันในหลายเขตเลือกตั้ง ที่หนักที่สุดน่าจะเป็นการประท้วงให้นับคะแนนใหม่ ที่เขต 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่ง กกต. ได้ส่ง ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. ไปพบกับประชาชนที่ชุมนุมกัน หรือรวมตัวกันประท้วง เพื่อให้มีการนับคะแนนใหม่ ในที่สุดยังข้อหาข้อยุติไม่ได้ และนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของบอร์ดกกต. ชุดใหญ่ และมีข่าวว่าจะขอเวลา 2 วัน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และจะมีมติดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งว่า จะนับคะแนนใหม่หรือไม่
ในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง เห็นว่า กกต. ทำงานล่าช้า ไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อยากให้ กกต. ได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่า จะเปิดได้มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่ มิฉะนั้นจะมีปัญหาลุกลามไปยังเขตเลือกตั้งอื่นๆ ที่กำลังมีปัญหาเช่นเดียวกัน อาจจะลุกลามจากเขต 1 ชลบุรี ไปยังเขตอื่นๆ จนเป็นกระแสให้มีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ และในที่สุดเมื่อกระแสการนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศจุดติด อาจจะมีการขยายผลว่า ในเมื่อมีการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศแล้ว ก็ควรจะเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศดีกว่า เมื่อถึงจุดนี้แล้ว กกต. จะคุมสถานการณ์ไม่อยู่ และจะเป็นปัญหาเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่ล้มเหลว และนำไปสู่ข้อครหาว่า การเลือกตั้งทุจริต ซึ่งอาจจะซ้ำรอยการเลือกตั้งสกปรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อปี 2500 ก็ได้
แต่นี่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ในปี 2569 ตอนนี้จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชน เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ใน 18 เขตเลือกตั้ง และยังมีอีกหลายเขตที่เคลื่อนไหวเรียกร้องเช่นนี้ กกต. ควรจะนับคะแนนใหม่ หรือตรวจสอบ หรือให้คำตอบ ตอบข้อสงสัยของผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น เช่นที่เขต 3 จังหวัดสงขลา ที่ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา ได้ยื่นต่อให้ตรวจสอบเรื่องบัตรที่หายไป 13,000 กว่าใบ หรือกรณีของนายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นต่อ กกต. ให้ตรวจสอบเรื่องบัตรเขย่ง ฯลฯ เชื่อว่าต่อจากนี้ไป จากการเคลื่อนไหว หรือเรียกร้องจากผู้สมัคร หรือประชาชนที่พบเห็นการไม่ชอบมาพากลในการจัดการเลือกตั้งอีกหลายพื้นที่
จึงอยากให้ กกต. ออกมาตรการหรือออกระเบียบว่า การที่จะนับคะแนนใหม่ต้องมีเหตุอันควรเชื่ออย่างไรบ้าง ถ้าเข้าข่ายเหตุอันควรเชื่อว่ามีข้อสงสัย ก็ควรจะเปิดนับคะแนนใหม่ เพื่อให้ประชาชนหายข้อสงสัย และเมื่อมีปัญหาที่จุดใด ก็ควรจะแก้ปัญหาที่จุดนั้น เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามไปโดยไม่จบ
ขอฝากไปยัง กกต. ชุดนี้ ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาโดยเร็ว แก้ให้ถูกจุด เกาให้ถูกที่คัน เร่งแก้ปัญหา ดับไฟก่อนที่ไฟจะลามทุ่ง