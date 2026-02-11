กองทัพเรือสกัดยึดยาบ้าริมโขง 2.3 ล้านเม็ด เร่งล่าขบวนการค้ายาข้ามชาติ

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) ได้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกของกองทัพเรือ ในการปราบปรามขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน โดยได้เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมแนวชายแดนตลอดลำแม่น้ำโขง อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวต้องสงสัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หลังสถานีใบยาปากสวย บ้านปากสวยน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าดำเนินการตามขั้นตอน แต่กลุ่มผู้กระทำความผิดอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ จากการตรวจค้นพื้นที่โดยรอบ ตรวจพบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 7 กระสอบ ประมาณ 2,370,000 เม็ด รถกระบะตู้ทึบสีขาว ยี่ห้อ Mitsubishi Triton หมายเลขทะเบียน ฒณ 327 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ Honda Wave i สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 คัน ซึ่งใช้เป็นพาหนะเตรียมการขนย้ายยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย
ภายหลังการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งไปสถานีเรือโพนพิสัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และประสานหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผล ติดตาม และจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทัพเรือจะไม่ยอมให้พื้นที่ชายแดนถูกใช้เป็นทางผ่านของเครือข่ายผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
กองทัพเรือย้ำว่า จะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวน ปิดล้อมเส้นทางลำเลียงยาเสพติด และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างเต็มกำลัง