เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมแคนาดา มีผู้เสียชีวิต 10 ราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจแคนาดาเปิดเผยว่า เกิดเหตุกราดยิงในเมืองทัมเบลอร์ริดจ์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ในวันอังคาร (10 ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลมีผู้เสียชีวิต 10 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ต้องสงสัย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 25 ราย
รายงานระบุว่า พบผู้เสียชีวิต 6 ราย ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งของเมือง ขณะที่อีก 2 ราย เสียชีวิตในบ้านพัก ซึ่งคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แรก และอีก 1 รายเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ต้องสงสัยถูกพบว่าเสียชีวิตเช่นกัน โดยเบื้องต้นคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ขณะที่ตำรวจเชื่อว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่น และไม่มีภัยคุกคามต่อสาธารณชนแล้วในตอนนี้
นีนา ครีเกอร์ รัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของรัฐบริติชโคลัมเบีย แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ขอส่งกำลังใจให้ชาวเมืองทัมเบลอร์ริดจ์ ตนได้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติในพื้นที่แล้ว และพร้อมให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ เมืองทัมเบลอร์ริดจ์มีประชากรประมาณ 2,400 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบริเวณเชิงเขาร็อกกี ทางตอนเหนือของรัฐบริติชโคลัมเบีย ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 1,155 กิโลเมตร