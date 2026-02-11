ธอส.จัดสินเชื่อ Homestay – Home Lodge หนุนผู้ประกอบการปรับปรุงที่พัก ผลักดันเม็ดเงินท่องเที่ยว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชน และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยจัดทำโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ปี 2569 สำหรับผู้ที่นำพื้นที่ใช้สอยมาดัดแปลงเป็นห้องแบ่งให้เช่า หรือให้เช่าเป็นหลังในบริเวณที่ดินที่พักอาศัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถขอวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และซ่อมแซมที่พัก รวมถึงไถ่ถอนจำนอง อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 4.25% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR และกรณีขอกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคาร เท่ากับ 6.195 % ต่อปี) ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 20 ปี
ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และขอทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H Bank Social Media ทุกช่องทาง