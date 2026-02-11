"สมชัย" ลั่น! หาก กกต.บอกไม่จำเป็นต้องรัดเคเบิลไทร์ น่าต้องย้ายที่นอน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า รับได้ไหม การชี้แจงจาก กกต. กรณีสิ่งผิดปกติของการเลือกตั้ง เขต 1 ชลบุรี
กกต. ตั้งโต๊ะแถลงเมื่อบ่ายวันที่ 10 ก.พ. 2569 โดยคล้ายพยายามอธิบายว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่ผิดระเบียบ
1. การอธิบายว่า ใบขีดคะแนน (แบบ ส.ส.5/11) ที่พบในกองขยะ เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุบรวมหีบ เป็นคำอธิบายที่รับไม่ได้ เพราะถึงยุบรวมหีบ
เอกสารนี้ ต้องอยู่ในหีบที่ยุบรวม ไม่ใช่อยู่ในกองขยะข้างนอก
ข้อสันนิษฐาน คือ ต้องทิ้งหรืออาจมีการทำเอกสารชุดนี้ใหม่ให้ตรงกับใบรายงานผลการเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.5/18) ที่มีสำเนาหนึ่งอยู่ในหีบและอีกสำเนาหนึ่งส่ง กกต.
2. คำอธิบายว่าหีบที่ยุบรวมจำนวนมาก ไม่มีสายรัดสีฟ้า หรือ cable tie ที่มีการลายเซ็นของกรรมการนั้น ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะมีการปิดเทปกาวโดยรอบแน่นหนาแล้ว ยิ่งเป็นคำอธิบายที่ไม่สมควรออกมาจากปากของ กกต. เพราะระเบียบ กกต. ก็เขียนไว้ชัดว่า หีบบัตรเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้ง หรือ จากการยุบรวมหีบ ต้องมีสายรัดและการลงลายมือชื่อของกรรมการบนสายรัด
ข้อสันนิษฐาน การติดสายรัด ต้องมีการลงลายมือชื่อกำกับเป็นการแสดงความรับผิดหากสิ่งที่อยู่ในหีบไม่ถูกต้อง เช่น ใส่เอกสารไม่ครบ หรือมีการทุจริตแก้คะแนนในแบบรายงานผล จึงเป็นได้ว่า ไม่มีใครกล้าเซ็น
3. ถามกลับไปยัง กกต.ว่า หากยอมให้หีบบัตรปิดเทปกาวโดยรอบแล้วบอกว่าใช้ได้ วันหลัง ลองประหยัดไม่รัด cable tie ทั้งประเทศ
ดูซิ เลือกตั้งจะโมฆะไหม
ดูซิ จะมี กกต. ได้ย้ายที่นอนไหม