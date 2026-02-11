ทร.แฉ! กัมพูชาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุกอธิปไตย

พล.ร.ต. ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดและปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัย บริเวณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดิมฝ่ายกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยเข้ามาตั้งฐานที่มั่นทางทหารในพื้นที่บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
จากการตรวจสอบพื้นที่ พบฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชา จำนวน 3 แห่ง เชื่อมต่อถึงกันด้วยแนวคูเลต สะท้อนถึงการจัดตั้งและใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานทางทหารอย่างชัดเจน โดยหน่วยสามารถตรวจยึดสรรพาวุธที่ถูกละทิ้ง (AXO) ภายในฐานดังกล่าว ได้จำนวน 4 รายการ ได้แก่
– ลำกล้องและขาหยั่งปืนกลขนาด 12.7 มม. จำนวน 1 ชุด
– กระสุนปืนกลขนาด 12.7 มม. จำนวน 1,744 นัด
– กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด 75 มม. จำนวน 30 นัด
– ลูกระเบิดขว้างแบบ RGD-5 จำนวน 1 ลูก
นอกจากนี้ หน่วยฯ ยังได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด MBV-78A2 จำนวน 1 ลูก ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอาวุธต้องห้ามตามอนุสัญญาออตตาวา (Ottawa Convention) และขัดต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนโดยไม่เลือกเป้าหมาย
กองทัพเรือขอยืนยันว่า การใช้หรือการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ชายแดน ไม่เพียงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ และบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อความพยายามในการลดระดับความตึงเครียดตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งในมิติด้านความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชน และการประสานงานตามกรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศต่อไป