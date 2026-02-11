ผู้จัดการ ธ.ก.ส.รับมอบตำแหน่งประธาน APRACA พร้อมผลักดันความร่วมมือการสนับสนุนเงินทุน-การพัฒนาเกษตรกรรมภูมิภาค

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร APRACA เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินการ แลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ การพิจารณาแนวทางในการพัฒนาให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันสมาชิก APRACA
โดยสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APRACA (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association) เป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือด้านการเงิน ในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมและชนบทอย่างยั่งยืน มีสมาชิกเป็นสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการเกษตรและการพัฒนาชนบทกว่า 95 แห่ง จาก 24 ประเทศ
ในโอกาสนี้ Mr. QIAN Wenhui ประธานคณะกรรมการบริหาร Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association : APRACA ผู้แทนธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (ADBC) ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) ให้กับนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร APRACA เป็นระยะเวลา 2 ปี (2569 – 2571) และเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยและ ธ.ก.ส. ในการผลักดันความร่วมมือด้านการสนับสนุนเงินทุนและการพัฒนาเกษตรกรรมของภูมิภาค