เตือน กทม.–ปริมณฑล–ตะวันออก PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น 11–12 ก.พ.

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ศูนย์สื่อสารการแก้ไขมลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ในช่วงวันที่ 11–12 กุมภาพันธ์ 2569
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สาเหตุสำคัญมาจากทิศทางลมตะวันออกที่พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออกอยู่ในลักษณะพื้นที่ท้ายลม ประกอบกับการพบจุดความร้อนใน กัมพูชา จำนวน 4,462 จุด ซึ่งถือว่าสูงสุดตั้งแต่เริ่มฤดูกาล และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองในประเทศมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ศกพ. ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อออกนอกบ้าน และปฏิบัติตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน Air4Thai อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่นยังอยู่ในระดับน่าเฝ้าระวัง