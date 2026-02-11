ไฟไหม้บ้านศิลปินพื้นบ้านแห่งชาติ อดีตผู้สมัคร สส. คาด "มด" เป็นเหตุ

เมื่อเวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จึงรุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือพร้อมหน่วยดับเพลิง รถดับเพลิง 3 คัน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว สภาพโครงสร้างไม้ มุงสังกะสี เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจากภายในห้อง ก่อนลุกลามทั่วตัวอาคาร กลุ่มควันและเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียง
บ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายโสโชค สู้โนนตาด อายุ 67 ปี ข้าราชการครูบำนาญ ศิลปินพื้นบ้านแห่งชาติ และอดีตผู้สมัคร สส. เขต 2 จ.ชัยภูมิ โดยห้องที่เกิดเพลิงไหม้ใช้เป็นห้องทำงานและสอนดนตรีอีสาน ภายในเก็บเครื่องดนตรีจำนวนมาก อาทิ พิณ แคน โปงลาง กลองชุด เบส กลองทอม รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
นายโสโชค กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ในห้องดังกล่าว ตน ภรรยา และลูกชายพักอยู่บ้านอีกหลังที่อยู่ติดกัน กระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น. ลูกชายตื่นมาเข้าห้องน้ำและพบเปลวไฟลุกไหม้ จึงรีบโทรแจ้งสายด่วน 191
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากมดคันไฟเข้าไปทำรังภายในปลั๊กไฟ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพบปัญหาดังกล่าว และทำความสะอาดมาแล้วหลายครั้ง แต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ประกอบกับอากาศร้อน ทำให้มดเข้าไปสร้างรังแน่นภายในปลั๊ก จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ความเสียหายรวมทั้งตัวอาคารและทรัพย์สินภายใน โดยเฉพาะเครื่องดนตรีกว่า 10 ชิ้น ประเมินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อยืนยันสาเหตุและประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการ