กทพ.แจ้งปรับรูปแบบการปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก ถ.พระราม 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบว่า จากกรณีที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอปิดการจราจรช่องทางหลักบนถนนพระราม 2 ที่เผยแพร่ไปนั้น กทพ. ได้ดำเนินการปรับรูปแบบเป็นการ "ปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะบางช่องทาง" เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรของประชาชน โดย
ช่วงที่ 1 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 โดยปิดจราจรทางหลัก 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) ตั้งแต่ช่วงก่อนโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึง รพ.นครธน (กม.6+350 - กม.7+500) เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)
ช่วงที่ 2 : ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก บริเวณสะพานข้ามแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน โดยปิดจราจรทางหลัก 2 ช่องจราจร (ขาเข้า-ขาออก) กม.9+500 - กม.10+700 เพื่อดำเนินการก่อสร้างติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มิถุนายน 2569 (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)
โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องจราจรได้ 1-2 ช่องทาง และใช้ทางคู่ขนานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุด กทพ. ยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อคืนความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน
หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสามารถแจ้งได้ที่ โทร. 08 4356 6129