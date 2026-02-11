xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดอ่อนค่าเล็กน้อย ที่ระดับ 31.18 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (11 ก.พ.) ที่ระดับ 31.18 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดเมื่อวานที่ระดับ 31.14 บาทต่อดอลลาร์