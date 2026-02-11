กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'สีส้ม' 58 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 32.4-58.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 58 พื้นที่ คือ
1. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 58.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 53.8 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 52.7 มคก./ลบ.ม.
6. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 52.7 มคก./ลบ.ม.
7. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 52.0 มคก./ลบ.ม.
8. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 50.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางบอน ใกล้ตลาดสุขสวัสดี : มีค่าเท่ากับ 49.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.
12. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.
13. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 48.9 มคก./ลบ.ม.
14. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 48.6 มคก./ลบ.ม.
15. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
16. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
17. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 46.8 มคก./ลบ.ม.
18. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 46.3 มคก./ลบ.ม.
19. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 46.0 มคก./ลบ.ม.
20. เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 46.0 มคก./ลบ.ม.
21. เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 45.8 มคก./ลบ.ม.
22. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
23. เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 45.4 มคก./ลบ.ม.
24. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 44.7 มคก./ลบ.ม.
25. เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
26. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 43.8 มคก./ลบ.ม.
27. เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 43.8 มคก./ลบ.ม.
28. เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 43.7 มคก./ลบ.ม.
29. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 43.3 มคก./ลบ.ม.
30. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
31. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 43.0 มคก./ลบ.ม.
32. เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 43.0 มคก./ลบ.ม.
33. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.
34. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
35. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 42.4 มคก./ลบ.ม.
36. เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 42.3 มคก./ลบ.ม.
37. เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
38. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 42.1 มคก./ลบ.ม.
39. สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 41.9 มคก./ลบ.ม.
40. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
41. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 41.3 มคก./ลบ.ม.
42. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 41.3 มคก./ลบ.ม.
43. เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
44. เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
45. เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 40.8 มคก./ลบ.ม.
46. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
47. เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 40.4 มคก./ลบ.ม.
48. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
49. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
50. เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
51. เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 39.6 มคก./ลบ.ม.
52. เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 39.4 มคก./ลบ.ม.
53. เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 39.2 มคก./ลบ.ม.
54. เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
55. เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 38.5 มคก./ลบ.ม.
56. สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 38.3 มคก./ลบ.ม.
57. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 38.1 มคก./ลบ.ม.
58. สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 38.0 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ