"วิโรจน์" ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนแจ้งความ กกต.ชลบุรี ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เอกสารเเจ้งความพร้อมข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ว่า มาแจ้งความดำเนินคดีกับ กกต.ชลบุรี ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 15 จ.ชลบุรี และ กกต.ทั้ง 7 คน ที่ สภ.เมืองชลบุรี ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 172 ของ พ.ร.ป.ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมลงบันทึกประจำวันแจ้งเบาะแสให้กับรองผู้กำกับสืบสวน สภ.เมืองชลบุรี ที่อาจจะมีคนชั่วบางคนจัดตั้งกลุ่มอันธพาลขึ้นมาทำร้ายประชาชน และก่อเหตุความวุ่นวายที่สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี รับปากว่าจะกำกับดูแล ไม่ให้กลุ่มคนสารเลวทำพฤติกรรมเลวทรามต่ำช้าในพื้นที่ จ.ชลบุรี อย่างแน่นอน