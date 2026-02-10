"อนุทิน" เตรียมลงพื้นที่นครสวรรค์ เปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 2569

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนดการเดินทางไปเป็นประธานเปิด งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2569 ในวันพรุ่งนี้ (11 ก.พ.) ที่เวทีหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมคณะด้วย
สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2569” จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–21 กุมภาพันธ์ 2569 รวมระยะเวลา 12 วัน 12 คืน ภายใต้ชื่องาน “110 ปี ตรุษจีนแห่งสีสัน เมืองสวรรค์ 5 ภาษา” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
