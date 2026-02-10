กทม.ประกาศพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้จตุจักรเป็นเขตอันตราย คาดเปิดบริการได้ 13 ก.พ.นี้

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายประสาท โพธิ์มาตย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร คณะผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) ภายในโครงการ 17 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวานนี้ (9 ก.พ.) พบความเสียหายรวม 48 ห้อง ในพื้นที่ประมาณ 240 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร โดยประกาศให้พื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตอันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากโครงสร้างเหล็กเสี่ยงต่อการพังทลายเพิ่มเติม โดย กทม. จะเร่งจัดหาผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญเข้าดำเนินการรื้อถอนเศษวัสดุและโครงสร้างที่เสียหายออกโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ค้าโดยรอบ
สำหรับมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ค้า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจะพิจารณามาตรการเยียวยา ทั้งการยกเว้นค่าเช่าแผงค้า และการจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบ นอกจากนี้ยังมีแผนจัดสรรพื้นที่ว่างในจุดอื่น ๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร เพื่อให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ชั่วคราวระหว่างรอแผนการฟื้นฟูพื้นที่
ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายนั้น สำนักงานตลาด กทม. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี
ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร โดยประกาศให้พื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตอันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากโครงสร้างเหล็กเสี่ยงต่อการพังทลายเพิ่มเติม โดย กทม. จะเร่งจัดหาผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญเข้าดำเนินการรื้อถอนเศษวัสดุและโครงสร้างที่เสียหายออกโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ค้าโดยรอบ
สำหรับมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ค้า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจะพิจารณามาตรการเยียวยา ทั้งการยกเว้นค่าเช่าแผงค้า และการจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบ นอกจากนี้ยังมีแผนจัดสรรพื้นที่ว่างในจุดอื่น ๆ ภายในตลาดนัดจตุจักร เพื่อให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ชั่วคราวระหว่างรอแผนการฟื้นฟูพื้นที่
ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายนั้น สำนักงานตลาด กทม. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี