บก.ปอท.แถลงผลปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์โยงเครือข่ายขนคนข้ามแดน

พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท.) นำแถลงผลปฏิบัติการ “The Transporter Operation ปิดเกมล่า นายหน้าคนเถื่อน” ทลายขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายขนคนข้ามแดน โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 9 จุด ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พิษณุโลก, กำแพงเพชร และตาก สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย แบ่งเป็นชาวจีน 1 ราย และชาวไทย 3 ราย ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์, สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท
ทั้งนี้ พ.ต.ต.กษิดิศ ดิลกคุณานันท์ สว.กก.1 บก.ปอท. เปิดเผยพฤติการณ์ว่า คดีเริ่มจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียให้ร่วมลงทุนขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันปลอมชื่อ “Tkshop” ซึ่งอ้างว่าเป็นของ Tiktokshop โดยระบบทำงานคล้ายคลึงของจริงจนเหยื่อหลงเชื่อ โอนเงินลงทุนและค่าดำเนินการเข้าบัญชีคนร้าย แต่กลับไม่สามารถถอนเงินได้ โดยคนร้ายมักอ้างว่าทำผิดกฎต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อก จากการตรวจสอบระบบแจ้งความออนไลน์ Thailand police online พบผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะนี้ถึง 88 เคส รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 25 ล้านบาท
