xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +9.55 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 72,261.36 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (10 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,410.44 จุด ปรับขึ้น 9.55 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.68 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,261.36 ล้านบาท